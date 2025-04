In der Straße des Friedens in Holzweißig gab es am Donnerstag einen Vorfall. Schulkinder erzählen, dass sie von einem Mann mit Mundschutzmaske belästigt worden sind.

Holzweißig/MZ. - Nach Informationen über eine Belästigung von Schulkindern in der Straße des Friedens in Holzweißig sucht die Polizei nun nach Zeugen. Mehrere Schüler haben berichtet, dass sie am Donnerstag, 3. April, gegen 17.30 Uhr im Park neben der Schule durch einen unbekannten Mann angesprochen und teilweise am Arm gezogen wurden.

Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, unter der blondes Haar zu erkennen war. Zudem hatte er eine blaue Mundschutzmaske im Gesicht. Weiterhin soll er mit einem Auto vor Ort gewesen sein. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen, wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld weiter mitteilt und nun nach weiteren Zeugen sucht.

Hinweise zur Person, zum Fahrzeug oder Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Tel. 03496/42 60 oder per E-Mail: unter [email protected] entgegen.