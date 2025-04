Immer mal wieder riecht es in bestimmten Ecken in Leuna nach Kanalisation. Die Stadtwerke haben zuletzt mehrere Beschwerden erhalten und wollen Maßnahmen prüfen. Woher der Gestank kommt und was dagegen getan werden kann.

Was tun gegen den Gestank in Leuna?

Der Bereich Kötzschener Weg Ecke Friedrich-Ebert-Straße in Leuna ist einer der Orte, an denen es hin und wieder übel riecht.

Leuna/MZ. - Es stinkt in Leuna. Zumindest ab und zu und in bestimmten Ecken, genauer gesagt: aus bestimmten Gullys. Im Kötzschener Weg, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, am Denkmalsplatz und an der Rössener Brücke etwa. Da zuletzt wieder regelmäßig Beschwerden aus der Bevölkerung bei den Stadtwerken Leuna eingingen, hat Heiko Gutzeit, Geschäftsführer der Stadtwerke Leuna, im letzten Bauausschuss die Ursache der Gerüche genauer erläutert.