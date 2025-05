Open Air unter Dessauer Brauereibrücke „Biker zeigen Herz für Kinder“ starten zehnte Aktion - Benefizkonzert „Under the Bridge“ zum Auftakt

Mit ihrer zehnten Aktion unterstützen die „Biker zeigen Herz für Kinder“ diesmal zwei Einrichtungen in Dessau. Los geht das Spendensammeln am Sonnabend mit dem Benefizkonzert „Under the Bridge“. Wer unterstützt wird, wer spielt und was die Biker 2025 noch planen.