Am frühen Samstagabend ist ein größerer Ödlandbrand in Halle-Trotha ausgebrochen. Feuerwehren aus Halle und dem Saalekreis löschten das Feuer.

Großer Vegetationsbrand in Trotha fordert Feuerwehren aus Halle und dem Saalekreis

Großer Feuerwehreinsatz in Halle

Ödlandbrand in der Köthener Straße in Halle-Trotha.

Halle (Saale)/MZ - In der Köthener Straße ist am Samstagabend ein größerer Ödlandbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Um genügend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, mussten die Einsatzkräfte einen sogenannten Pendelverkehr einrichten.

Wegen der Löschmaßnahmen kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr in der Köthener Straße (Foto: Marvin Matzulla)

Aus einem Hydranten in einiger Entfernung wurde Löschwasser in große Tanklöschfahrzeuge gepumpt und zur Einsatzstelle gebracht. Gemeinsam und Hand in Hand arbeiteten hier Einsatzkräfte aus dem Saalekreis und der Feuerwehr Halle (Saale) zusammen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Dölau, Freiwillige Feuerwehr Halle-Trotha, Feuerwehr Sennewitz und die Freiwillige Feuerwehr Morl