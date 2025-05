Wer in Sangerhausen Durst hat, wird sich über den neuen Trinkwasserspender freuen. Der wurde jetzt am Marktplatz eingeweiht und kann zumindest in einem Teil des Jahres genutzt werden.

Sangerhausen - Lange wurde geplant und nach dem richtigen Standort gesucht. Jetzt ist er in Betrieb: Die Stadt hat am Mittwoch auf dem Marktplatz den ersten öffentlichen Trinkbrunnen in Sangerhausen offiziell in Betrieb genommen.