Seit April ist der Eigenanbau von Hanf-Pflanzen in Deutschland erlaubt. Bislang ist es die einzige Möglichkeit, in Halle legal Cannabis zu beziehen. Die MZ war jetzt bei einer Ernte dabei.

Privater Cannabisanbau: Zu Besuch bei einer ersten Ernte in Halle

Halle(Saale)/MZ. - „Doch, heute ist es soweit“, sagt Tom, zündet sich einen Joint an und lehnt sich auf einem Stuhl auf seinem Balkon zurück. Während seine Augen langsam rötlich anlaufen, erzählt er von seinem Projekt der vergangenen zwölf Wochen. Drei Cannabis-Pflanzen hat er auf seinem Balkon gezüchtet, mittlerweile sind sie ausgewachsen, rund einen Meter hoch, buschig und verströmen einen süßlich-herben Geruch. Heute ist Ernte-Tag. Tom wirkt aufgeregt. Er zückt ein Cutter-Messer, drückt die Blätter einer Pflanze zur Seite und setzt die Klinge am Stängel oberhalb der Wurzel an. Auf einmal zögert er.