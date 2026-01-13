Medizinischer Notfall Schwer kranker Mann wählt in Halle den Notruf - Dann steht die Polizei vor der Tür
Ein Hallenser braucht Hilfe für seine Frau und wählt die Notruf-Nummer 112. Seine Hoffnung: ein Notarzt. Doch bei der Leitstelle bekam er die Antwort: „Sie rufen hier nicht bei der Seelsorge an.“ Wenig später zerren ihn Polizisten aus seinem Haus und behandeln ihn wie einen Verbrecher.
Aktualisiert: 13.01.2026, 10:10
Halle (Saale)/MZ. - Thomas W. aus Halle ist schwer krank. Er hat mehrere Metastasen im Gehirn. Das ist auch für seine Frau eine Belastung. „Sie schmeißt quasi den Laden – also unser Leben - und kümmert sich um alles “, sagt der 62-Jährige, der sich an die MZ gewandt hat.