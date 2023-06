Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs hat die Polizei in Halle am Mittwoch mehrere Objekte durchsucht. Bei den 14 Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel sichergestellt.

Kinderpornografie und sexueller Missbrauch: 14 Durchsuchungen in mehreren Objekten in Halle

In Halle hat die Polizei 14 Durchsuchungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch durchgeführt.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch führte die Polizei in Halle insgesamt 14 Durchsuchungen in mehreren Objekten durch, die im Zusammenhang mit dem Verdacht auf sexuellen Missbrauch standen.

Konkret geht es laut Polizei um den Besitz sowie die Beschaffung kinderpornografischer Schriften und den sexuellen Missbrauch von Kindern. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel sichergestellt.

Die genauen Details zu den durchsuchten Objekten und den konkret gefundenen Beweismitteln wurden von der Polizei nicht veröffentlicht, da die Ermittlungen noch laufen. Die sichergestellten Beweismittel sollen nun einer eingehenden Auswertung unterzogen werden.