Interessierte Besucher haben Einblicke in das Schaffen der Teilnehmer des Sommerateliers im Ascherslebener Bestehornpark erhalten.

Künstler aus vier Ländern geben Einblicke in ihr Schaffen beim Sommeratelier in Aschersleben

Clare Wohlnick aus Australien (links) spricht beim Tag des offenen Ateliers mit Uta Tischer über ihr kreatives Schaffen in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Gut eineinhalb Monate haben die Teilnehmer des diesjährigen Internationalen Sommerateliers mittlerweile in Aschersleben verbracht. Am Dienstag haben Clare Wohlnick und Simon Sieradzki aus Australien, Jina Park aus Südkorea, Anna Firmberger aus Österreich und Michiel Frielink aus den Niederlanden ihre Ateliers für alle Interessierten geöffnet. Die konnten dabei einen Einblick in das bisherige kreative Schaffen der Künstler erhalten.