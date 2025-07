Aschersleben/MZ - Im Rahmen des diesjährigen Sommeratelierprogramms in Aschersleben werden erstmals Künstlergespräche geführt. Das teilt Jörg Blencke, Leiter der Kreativwerkstatt, mit. „Viele haben nach der letzten Lesung im Projekt ‚9 Points of View‘ mit Tadeusz Dabrowski bedauert, dass dieses Veranstaltungsformat nun leider zu Ende ist. Wir haben uns überlegt, dass wir auch mit den bildenden Künstlern des Sommerateliers eine ähnliche Veranstaltung durchführen können“, so Blencke.

Mit Anna Firmberger aus Österreich und Jina Park aus Südkorea geben die ersten beiden Künstlerinnen am Dienstag, 15. Juli, einen Einblick in ihren Schaffensprozess. Neben der Möglichkeit, Wissenswertes aus dem Leben der Frauen zu erfahren, werden Besucher ab 19 Uhr auch einen ersten Blick auf die entstehenden Kunstwerke werfen können. Ein zweiter Termin mit der Australierin Clare Wohlnick und dem Niederländer Michiel Frielink ist für den Dienstag, 5. August, ebenfalls beginnend ab 19 Uhr geplant.

Über 40 Künstler aus 17 Ländern

Seit elf Jahren findet immer in den Sommermonaten das Internationale Sommeratelierprogramm der Stadt Aschersleben in den Werkstätten des Bestehornparks statt. Mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler aus mittlerweile 17 Ländern waren seitdem zu Gast und auch in diesem Jahr wurden von der Jury wieder vier Kunstschaffende ausgewählt, um drei Monate in Aschersleben zu arbeiten. Wenn man es genau nimmt, sind in diesem Jahr sogar fünf Künstler vor Ort. Simon Sieratzki, der ebenfalls schon einmal Stipendiat in Aschersleben war, begleitet seine Freundin Clare Wohlnick.