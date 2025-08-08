Es begann mit einem kleinen Unfall. Am Ende musste ein Radfahrer ins Krankenhaus und dann zu Fuß nach Hause.

Gegen geparktes Auto gefahren - Warum 27-jähriger Radfahrer in Gröbzig nun dreifach Ärger hat

Gröbzig/MZ. - In der Gröbziger Hauptstraße ist am Donnerstagmittag ein 27-jähriger Radfahrer mit einem geparkten Auto einer 31-Jährigen zusammengestoßen. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum bei dem Mann fest. Diese wurden durch einen positiven Vortest bestätigt. Aus dem schlichten Verkehrsunfall wurde ein Strafverfahren, welches eine Blutprobenentnahme beim Radfahrer erforderlich machte.

Zugleich ergaben die polizeilichen Prüfungen, dass das Fahrrad des 27-jährigen aus einer Diebstahlshandlung kommen könnte. Daraus folgte die Sicherstellung des Rades.