Es ist nicht das erste Mal, dass Polarlichter den Himmel über Halle einfärben. Donnerstagabend war es wieder so.

Polarlicht über Halle waren am 10. Oktober zu sehen, hier in Giebeichenstein.

Halle (Saale)/MZ. - Kaum einer - außer Astronomen - hatte damit gerechnet, umso spektakulärer ist es gewesen. Am Donnerstagabend erhellten Polarlichter den Himmel über Halle. Wer gegen 23 Uhr das nächtliche Firmament beobachtete, bekam eine tolle Show geboten.

Polarlichter in Sachsen-Anhalt: Spektakuläre Show am Himmel

„Es gab in den letzten Tagen immer wieder heftige Ausbrüche auf der Sonne. Der Teilchenstrom hat die Erde jetzt erreicht“, sagte Dirk Schlesier, Chef des Planetariums in Halle, der MZ. Die Sonne befinde sich in einem Aktivitätsmaximum, das stärker ausfalle als vor elf Jahren. Damals hatte man über Halle aber keine Polarlichter gesehen.

Vorhersagen, wie lange das Himmelsspektakel andauert, seien nicht einfach, so Schlesier. Eventuell könne man auch in der Nacht zum Samstag wieder Polarlichter sehen.