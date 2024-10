Nachtschwärmer haben in der vergangenen Nacht beim Blick in den Himmel örtlich ein seltenes Naturschauspiel beobachten können. In Teilen des Landes waren Polarlichter zu sehen.

Polarlichter haben in Teilen Brandenburgs den Nachthimmel erhellt. Bei wolkenfreiem Himmel sei das Naturschauspiel in der ersten Nachthälfte gut zu sehen gewesen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst.

Potsdam - Farbige Polarlichter haben in der Nacht den Himmel in Teilen Brandenburgs erhellt. Das Naturschauspiel sei bei meist klarem Himmel vor allem in der Nordhälfte des Landes gut zu beobachten gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mit. In den frühen Morgenstunden seien Wolken aufgezogen und beendeten das Spektakel.

Das Lichtspiel am Himmel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, die bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen. Bereits im April und im August hatte es in Deutschland Sichtungen von Nordlichtern gegeben.

Wie ein Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) damals mitteilte, sind die aktuell vermehrten Sichtungen nicht ungewöhnlich. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit starker Sonnenaktivität. Das nächste Maximum werde im Jahr 2025 erwartet, momentan sind wir also kurz davor. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken.