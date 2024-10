Der Ascherslebener Sternfreund Matthias Bley hat in der Nacht zum Dienstag erstmals ohne Hilfsmittel das rote Leuchten der Polarlichter über dem Salzlandkreis beobachtet.

Der Ascherslebener Sternfreund Matthias Bley entdeckt in der Nacht zum Dienstag in hiesigen Gefilden Polarlichter.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Schon in den Tagen zuvor wurde von dem stärksten Sonnensturm seit Jahren berichtet. Der könnte es möglich machen, dass auch in südlichen Gefilden wieder Polarlichter zu sehen seien, hieß es in vorherigen Meldungen.