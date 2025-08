Halle (Saale)/MZ/EI. - Die Sanierung des historischen Stadtbades ist eines der größten Bauvorhaben der nächsten Jahre in Halles Innenstadt. In Vorbereitung der Arbeiten wird ab Montag, 4. August, zunächst der Gehweg entlang des Stadtbads in der Schimmelstraße gesperrt. Außerdem gelten Halteverbote in der Schimmelstraße, im Franzosenweg und an der Zufahrt zur Jugendherberge in der Großen Steinstraße.

Franzosenweg und Schimmelstraße in Halle werden Einbahnstraßen

Weiter teilt die Stadtverwaltung mit, dass in einigen Tagen zudem eine Einbahnstraßen-Führung rund um die Stadtbad-Baustelle in Kraft trete. Für drei Jahre, bis voraussichtlich 31. Juli 2028, kann der Franzosenweg von der Großen Steinstraße dann nur in Richtung Straße der Opfer des Faschismus befahren werden, die Schimmelstraße nur in Richtung Große Steinstraße. Die Einbahnstraßen-Regelung gelte aber erst nach der Fertigstellung einer Gehwegüberbauung in der Großen Steinstraße zur Einfahrt in den Franzosenweg. Den konkreten Termin will die Stadt rechtzeitig mitteilen.

Lesen Sie auch:Brückenabriss - Magistrale in Halle wird bis 2027 zur Großbaustelle

Stadtbad-Sanierung in Halle kostet über 27 Millionen Euro

Mit der aufwendigen Sanierung wird das seit seiner Erbauung im Jahr 1916 ununterbrochen genutzte Gebäudeensemble des halleschen Stadtbads als Schwimmbad und als architektonisches Denkmal der Badekultur erhalten. Für die denkmalgerechte Sanierung des Jugendstil-Bades durch die stadtwerkeigene Bäder GmbH sind Kosten in Höhe von 27,3 Millionen Euro geplant. Möglich ist die Sanierung nur dank einer umfangreichen Förderung durch Bund, Land und Stadt.