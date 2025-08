Wittenberg/MZ. - Obwohl ich von Fritz Meinecke und seinen Outdoor-Abenteuern begeistert bin, fangen für mich an diesem Nachmittag stundenlang alle Fragen mit dem Wörtchen „Warum“ an. Warum nehme ich diese Strapazen in Kauf? Warum verbringe ich eine Nacht im Wald? Warum will überhaupt irgendjemand im Wald schlafen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.