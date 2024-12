Youtube- und Twitch-Star Fritz Meinecke ist sauer auf einige seiner Fans. Diese überschritten vor und nach dem Dreh der vierten Staffel "7 vs. Wild" wieder und wieder Grenzen. Zudem äußerte er kürzlich Ideen zu Staffel 5 der Sendung.

Magdeburger Fritz Meinecke geht "7 vs. Wild"-Fans an und äußert Ideen für Staffel 5

Das Videoformat "7 vs. Wild" des Magdeburgers Fritz Meinecke gilt als eines der erfolgreichsten in Deutschland.

Magdeburg. - Vor einigen Tagen hat sich der Magdeburger Survival-Profi Fritz Meinecke mit emotionalen Worten an seine Fans gewandt. In einer Instagram-Story kritisierte er einige seiner Anhänger.

"Schaltet doch bitte einmal euer Hirn ein", äußerte sich dort der 35-Jährige.

Worum geht es?

Lesen Sie auch: Nach Schockdiagnose - Deswegen hat Fritz Meinecke wiederkehrende Schmerzen

Nach "7 vs. Wild": Fritz Meinecke ist sauer auf einiger seiner Fans

Einige Fans hatten sich nach dem Dreh der vierten "7 vs. Wild"-Staffel illegal Zutritt zu den Locations in Neuseeland verschafft. Als "massiv respektlos" gegenüber der Show und dem Besitzer des Grundstücks bezeichnete Meinecke dieses Verhalten.

Er erklärte zudem, dass Fans Grenzen in der Vergangenheit überschritten hatten, als sie ihn in der Öffentlichkeit sahen. Einige seien ihm minutenlang gefolgt und hätten seinen Namen geschrien.

Teils käme es sogar vor, dass Fans schon aus der Ferne lauthals seinen Namen riefen. "Absolut respektlos", fasst Meinecke derartiges Verhalten zusammen. Er reagiert eigenen Aussagen nach nicht mehr auf diese Kontaktversuche.

Auch interessant: Wie ein Überlebenskünstler aus Magdeburg zum Millionär wurde

Das laute Schreien in der Öffentlichkeit sei nicht nur für ihn äußert unangenehm, sondern auch für Passanten.

Ende der vierten Staffel "7. vs Wild" sorgt für Kritik bei Fans

Aber nicht nur Fritz Meinecke kritisiert die Fans der Survivalsendung, sondern auch umgekehrt. Denn das Ende der vierten Staffel ist für einige viel zu abrupt. Auf der Plattform Reddit heißt es unter einem Beitrag beispielsweise: "Wir haben Fritz länger vor dem Briefkasten gesehen, als die Teilnehmer, nachdem sie angekommen sind...“.

Ein weiterer kommentiert: "Dieses lächerlich kurze Ende haut richtig rein, nachdem man jetzt wochenlang mitgefiebert hat. Drei Minuten und man bekommt quasi nichts von der überwältigenden Freude der Teilnehmer zu sehen, auf die man so lange gewartet hat. Krasse Enttäuschung."

In einem Youtube-Livestream äußerte sich Meinecke zudem zu einer möglichen fünften Staffel der Survivalsendung. Er könne sich eine "Experten-Staffel" vorstellen, in der auch ehemaligen Teilnehmer erneut antreten könnten. Die Dauer könne zudem von 14 auf 30 Tage erhöht werden. Dafür dürfe man sich aus einer Liste von 50 Gegenständen sieben aussuchen und in die Wildnis mitnehmen.

Eine fünfte Staffel ist bisher nicht offiziell bestätigt, bei dem Erfolg der Sendung wohl aber sehr wahrscheinlich.