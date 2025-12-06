Die Mitglieder des Vereins „Fluss-Stadt-Halle“ laden am zweiten Adventswochenende wieder zu einem Adventsspaziergang entlang der Saale ein. Wer alles mitmacht und was die Organisatoren vorbereitet haben.

Planetarium, Schwemme, Pfälzer Ufer - Was Besucher beim Adventsspaziergang an der Saale erleben können

Letzte Handgriffe für den „Advent an der Saale“: Das Pfälzer Ufer ist nur eine Station, an der Spaziergänger bei der Winterwanderung Halt machen können.

Halle (Saale)/MZ. - Weihnachtsstimmung in Halle gibt es längst nicht nur in Halles Innenstadt. Auch am Fluss, der sich durch Halle schlängelt, haben viele der Saale-Anrainer für das zweite Adventswochenende einiges vorbereitet. Unter der Federführung des Vereins „Fluss-Stadt-Halle“ haben sich auch in diesem Jahr wieder Vereine, Initiativen und Privatpersonen zusammengeschlossen, um den beliebten „Advent an der Saale“ auf die Beine zu stellen.