  4. Advent an der Saale: Planetarium, Schwemme, Pfälzer Ufer - Was Besucher beim Adventsspaziergang an der Saale erleben können

Die Mitglieder des Vereins „Fluss-Stadt-Halle“ laden am zweiten Adventswochenende wieder zu einem Adventsspaziergang entlang der Saale ein. Wer alles mitmacht und was die Organisatoren vorbereitet haben.

Von Katja Pausch 06.12.2025, 06:01
Letzte Handgriffe für den „Advent an der Saale“: Das Pfälzer Ufer ist nur eine Station, an der Spaziergänger bei der Winterwanderung Halt machen können.
Letzte Handgriffe für den „Advent an der Saale“: Das Pfälzer Ufer ist nur eine Station, an der Spaziergänger bei der Winterwanderung Halt machen können. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Weihnachtsstimmung in Halle gibt es längst nicht nur in Halles Innenstadt. Auch am Fluss, der sich durch Halle schlängelt, haben viele der Saale-Anrainer für das zweite Adventswochenende einiges vorbereitet. Unter der Federführung des Vereins „Fluss-Stadt-Halle“ haben sich auch in diesem Jahr wieder Vereine, Initiativen und Privatpersonen zusammengeschlossen, um den beliebten „Advent an der Saale“ auf die Beine zu stellen.