  Bei Angriff schwer verletzt: „Pedo-Hunting"?: Nach brutalem Überfall in Halle-Dölau: Warum die Staatsanwaltschaft nun die Akte schließt

Nach dem brutalen Überfall in Halle auf einen 69-jährigen Mann aus Bernburg sind die Ermittlungen nach nur drei Monaten eingestellt worden. Warum der Staatsanwalt trotzdem gerade jetzt noch mal um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 12.09.2025, 14:15
Am Klinikum Martha Maria in Halle-Dölau kam es am 6. Juni 2025 zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.
Am Klinikum Martha Maria in Halle-Dölau kam es am 6. Juni 2025 zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Nach einem brutalen Überfall auf einen 69-jährigen Mann aus Bernburg am 6. Juni in Halle-Dölau hat die Staatsanwaltschaft Halle das Verfahren inzwischen eingestellt.