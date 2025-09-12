Bei Angriff schwer verletzt „Pedo-Hunting“?: Nach brutalem Überfall in Halle-Dölau: Warum die Staatsanwaltschaft nun die Akte schließt
Nach dem brutalen Überfall in Halle auf einen 69-jährigen Mann aus Bernburg sind die Ermittlungen nach nur drei Monaten eingestellt worden. Warum der Staatsanwalt trotzdem gerade jetzt noch mal um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.
Aktualisiert: 12.09.2025, 14:15
Halle (Saale)/MZ - Nach einem brutalen Überfall auf einen 69-jährigen Mann aus Bernburg am 6. Juni in Halle-Dölau hat die Staatsanwaltschaft Halle das Verfahren inzwischen eingestellt.