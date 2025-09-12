Quedlinburg soll 250.000 Euro Strafzinsen zahlen, weil Fördermittel während der Corona-Zeit nicht rechtzeitig verwendet wurden. Die Stadt prüft nun eine Klage gegen das Land Sachsen-Anhalt. Droht nun ein teurer Rechtsstreit?

Strafzins-Hammer: Quedlinburg soll 250.000 Euro zahlen - Klage gegen das Land?

Die Stadt Quedlinburg soll „Strafzinsen“ zahlen, weil Fördergeld nicht fristgerecht verwendet wurde.

Quedlinburg/MZ. - „Strafzinsen“, die fällig werden, wenn Fördergeld aus der Städtebauförderung nicht fristgerecht ausgegeben wird - so auch in Quedlinburg. Aktuell liegt der Stadt eine Zahlungsaufforderung über 250.000 Euro Strafe für die Jahre 2021 bis 2023 vor.