Mit Ehefrau Regina, zwei Kindern, sechs Enkeln und vielen Weggefährten feiert Eberhard Kretschmar runden Geburtstag. Eine Biografie voller Facettenreichtum zwischen Turnen und Chor, Volleyball und Briefmarkensammeln, Urlaub mit Faltcaravan und Kreuzfahrten.

90 Jahre Schalk im Nacken: An welche Storys sich Ex-Berufsschul-Sportlehrer aus Naumburg erinnert

Auf vielen Gebieten gewitzt: Mit Briefmarkensammeln und Volleyball hat Jubilar Eberhard Kretschmar sehr unterschiedliche Hobbys vereint.

Naumburg - Mit zwei seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen – als echter Tausendsassa hat er freilich noch viel mehr Hobbys – vereinigt Eberhard Kretschmar die Extreme: Da das actiongeladene Volleyball-Spiel inklusive rasanter Schmetterbälle, dort das eher betuliche Briefmarkensammeln. Am vergangenen Donnerstag hat der Naumburger seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und ist, wenn man es ein wenig augenzwinkernd sagen will, nun ein „Schmetterling“ mit 90 Zacken.