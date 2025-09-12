Dessau/MZ. - Mit einem gestohlenen Personalausweis haben Betrüger den Online-Kauf eines Rasenmähers abgesichert. Das hat die Polizei in Dessau gemeldet. Nach ihren Angaben hatte ein 40-jähriger Mann am Donnerstag im Polizeirevier Dessau eine Strafanzeige wegen Betruges erstattet.

Der Mann wollte am 3. September einen auf einer Verkaufsplattform im Internet angebotenen Rasenmäher kaufen. Nachdem er mit der vermeintlichen Verkäuferin Kontakt aufgenommen hatte, einigte man sich auf einen Verkaufspreis von knapp 50 Euro. Kurze Zeit später forderte die Verkäuferin eine zusätzliche Zahlung von 50 Euro, die dieser ebenfalls überwies, ohne jedoch die Ware zu erhalten. Als der Mann dann eine dritte Zahlungsaufforderung über 50 Euro erhielt, wurde er misstrauisch und entschloss sich, dieses Geld nicht zu überweisen, sondern die Polizei zu informieren.

Bei der Anzeigenerstattung wurde bekannt, dass der beim „Identitätsnachweis“ von der Verkäuferin benutzte Personalausweis missbräuchlich benutzt wurde, da dieser zur Fahndung ausgeschrieben war. Anhand der Kontodaten zahlte der Mann das Geld auf ein Konto im europäischen Ausland. Es dürfte verloren sein.