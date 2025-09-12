Wirtschaft in Dessau-Rosslau Sportwettenanbieter Tipico schließt Filiale und verlässt Dessau-Roßlau - Das ist der Grund
Tipico hat seine Filiale in Dessau-Roßlau „auf unbestimmte Zeit“ geschlossen und zieht sich damit aus der Stadt zurück. Das sind die Gründe.
12.09.2025, 16:30
Dessau-Roßlau/MZ. - Der Sportwettenanbieter Tipico hat sich aus Dessau-Roßlau zurückgezogen. Im März 2017 eröffnet, ist die Filiale in der Franzstraße, bereits seit 15. Juli geschlossen, wie ein Zettel an der Tür verrät – „vorerst auf unbestimmte Zeit“. Den Grund dafür nannte ein Unternehmenssprecher auf MZ-Anfrage.