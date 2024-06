In Halle sorgt ein Parkverbot für Unmut unter Anwohnern. Seit Jahrzehnten genutzte Schotterflächen werden plötzlich als Grünflächen deklariert und das Parken ist verboten. Anwohner am Stadtgutweg kritisieren fehlende Kommunikation und sehen sich hohen Bußgeldern ausgesetzt.

Halle/MZ. - Anwohner der Häuser am Stadtgutweg 19 bis 26 in Halle haben ein Problem: Der Parkdruck im Viertel ist groß, aber wer in diesen Häusern wohnt, hat seit Ewigkeiten sechs Parkflächen genutzt, die am Ende der Schleife lagen.