Es geht um Erhaltungssatzung Nr. 55 Gartenstadt Gesundbrunnen: Die Stadt Halle hat zwei Varianten für die umstrittene Satzung vorgestellt. Ein Kompromiss soll endlich Frieden bringen. Doch viele Anwohner bleiben skeptisch.

„Hätten wir das vorher gewusst“: Streit um Parkplätze und Satzung im Gesundbrunnen in Halle

In vielen Straßen im Gesundbrunnen-Viertel parken Autos dicht an dicht. Die Nutzung privater Flächen sorgt seit Jahren für Streit mit der Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Zwischen den gepflegten Vorgärten im Fechterweg rauscht ein leichter Herbstwind, ein älteres Ehepaar bleibt kurz stehen. Sie wohnen seit Jahrzehnten hier, in einem der Reihenhäuser aus DDR-Zeiten, und verstehen die Aufregung um ihre Siedlung nicht. „Die Häuser sind doch wunderbar erhalten. Wozu dieser Aufwand?“, sagt die Frau kopfschüttelnd. „Die Autos stören niemanden, und diese Satzung hilft doch keinem.“