Wie bereits im vergangenen Jahr beschlossen, werden die Parkgebühren in Halle deutlich teurer. Zwischen November und Dezember sollen die Automaten entsprechend umgestellt werden. Wieso es teilweise zu unterschiedlichen Preisen zwischen den Parkzonen kommen kann.

Parken in Halle: Autofahrer zahlen ab Anfang Dezember das Doppelte - oder schon vorher

Die Stadt Halle passt ihre Parkscheinautomaten an Debitkarten an.

Halle/MZ. - In Halle wird das Parken künftig deutlich teurer. Von Montag, 4. November, bis zum 2. Dezember werden die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet entsprechend umgestellt. Neben den neuen Preisen für das Parken sollen die Automaten an die aktuellen Debitkarten angepasst werden.

Parkgebühren in Halle: Autofahrer zahlen künftig das Doppelte

Die Stadt entschied im vergangenen Jahr, die Parkgebühren zu erhöhen. Pro angefangene halbe Stunde wird nach dem neuen Tarif ein Euro statt 50 Cent fällig. Die Verdopplung gilt für alle kostenpflichtigen Zonen in der Stadt.

Lesen Sie auch: Stadtpolitiker kritisieren die geplanten neuen Parkzonen in Halle

Im Umstellungszeitraum sind teilweise an den noch nicht umgestellten Automaten die alten Tarife gültig, die neuen Tarife gelten aber trotzdem an den bereits umgestellten, wie die Stadtverwaltung erklärt. In manchen Bereichen werde vorübergehend keine Zahlung möglich sein. Zum Parken ist dort der Stadt zufolge das Einlegen der Parkscheibe verpflichtend.

Stadt erhofft sich Millionen durch die Erhöhungen

Autofahrer in zentrumsnahen Zonen (Innenstadt ohne Altstadt und Neustadt Zentrum) müssen für eine Tageskarte künftig zehn statt sechs Euro zahlen, im übrigen Bereich fünf statt drei Euro. Wochenkarten kosten nach der Erhöhung im zentrumsnahen Bereich 30 statt 20 Euro, außerhalb dessen 15 statt zehn Euro. Die Preise von Monatskarten steigen von 50 auf 75 Euro beziehungsweise von 25 auf 50 Euro. In der Altstadt gibt es weiterhin keine Zeitkarten.

Lesen Sie auch: Das sagen Stadt und Politiker zur höheren Parkgebühren für SUV in Halle

Die Stadt erhofft sich von den Erhöhungen pro Jahr rund fünf Millionen Euro Einnahmen. Derzeit liegen diese noch bei etwa drei Millionen Euro. Privat betriebene Parkhäuser können andere Preise haben.

Am 2. Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann können die Parkscheinautomaten wieder uneingeschränkt und mit allen aktuell gängigen Kartensystemen genutzt werden.