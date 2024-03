In Paris werden die Fahrer von Geländewagen stärker zur Kasse gebeten. Auch Leipzig denkt über Ähnliches nach. Wie ist es in Halle?

Halle (Saale)/MZ - Eine Entscheidung aus der französischen Hauptstadt Paris sorgt seit Anfang Februar auch in Deutschland für Diskussionen. Eine Mehrheit der Pariser hatte sich dafür ausgesprochen, die Parkgebühren für Geländewagen – die sogenannten SUV – ab September zu verdreifachen. Und in Koblenz (Rheinland-Pfalz) berechnen sich Parkgebühren nun nach der Größe des Fahrzeugs. Je mehr Fläche genutzt wird, umso teurer wird es. Ein Vorstoß, den auch die Stadtpolitik in Leipzig diskutiert. Müssen die Fahrer großer Schlitten bald auch in Halle beim Parken tiefer in die Tasche greifen?