Halle führt neue Bezahl-Parkzonen ein. Die kostenlose Stellplätze am Straßenrand am Lührmann und in der Hafenstraße sollen bald wegfallen. Auch im Johannesviertel soll es eine Ängerung geben.

Blick in die Hafenstraße in Halle, wo die bislang freien Parkplätze kostenpflichtig werden.

Halle (Saale)/MZ. - Autofahrer in Halle, die im Johannesviertel in der südlichen Innenstadt oder im Bereich um „Lührmann“ auf der Salineinsel nach einem Parkplatz am Straßenrand suchen, müssen in Zukunft wohl Kleingeld einstecken.