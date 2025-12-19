Paolo Fornara ist in Halle als Pionier der Urologie bekannt. Auf seinem Hof in Sennewitz schlägt sein Herz jedoch seit Jahrzehnten für Pferde und historische Kutschen. Nun will er gemeinsam mit dem Halleschen Reit- und Fahrverein den traditionellen Fahrsport in Mitteldeutschland neu beleben – beim ersten großen Turnier im Mai.

Paolo Fornara gibt Einblicke in seine historische Kutschsammlung und plant eine Neuheit auf der Pferderennbahn Halle

Sennewitz/Halle (Saale)/MZ. - Paolo Fornara, in Halle als Pionier der Urologie bekannt, lebt seit Jahren eine zweite Leidenschaft mit genauso viel Herzblut wie seinen medizinischen Beruf. Der gebürtige Italiener, der nach Stationen in München und Lübeck im Jahr 2000 als leitender Urologe an die Uniklinik Halle kam und dort 23 Jahre das Nierentransplantationszentrum führte, hat neben Skalpell und OP-Saal immer Zeit für Pferde gefunden. Auf seinem Anwesen in Sennewitz zeugt eine Sammlung von rund 20 historischen Kutschen von seiner Liebe zum Traditionsreiten – eine Leidenschaft, die er trotz anspruchsvoller Karriere nie aufgegeben hat.