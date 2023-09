1968 ging die Attraktion auf der Ziegelwiese in Betrieb, am Sonntag wird wieder gefeiert. Warum die ausgeklügelte Anlage Menschen zusammenbringt.

Nur zwei in Europa sind höher: Halles 80-Meter-Strahl in den Himmel

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Glas. Eigentlich braucht es Glas. Am besten eine ganze Glasfront in dem eher unscheinbaren Häuschen, das zwischen Bäumen am Fontänenteich steht. Hier auf der Ziegelwiese schlägt – verborgen vor den Blicken der Spaziergänger, Jogger und Radfahrer – das Herz von Halles größtem „Springbrunnen“. Wie ein Geysir peitscht die Fontäne eine Wassersäule bis zu 80 Meter in den Himmel. Dafür sorgt eine grün lackierte Pumpe mit krakenartigen Stahlrohren. Sie ist ein beeindruckendes Zeugnis hallescher Ingenieurkunst. 55 Jahre hat sie auf dem Buckel und steht auch im Jubiläumsjahr dank einer Generalüberholung vor 15 Jahren voll im Saft. Und eigentlich müsste man die Pumpe wie in einer gläsernen Manufaktur auch zeigen. „Vermutlich würde so eine Glaswand dem Vandalismus aber nicht lange standhalten“, sagt der Hallenser Reinhard Goehl, der Pumpe und Fontäne seit 1968 betreut und die Maschine wie einen guten Freund liebevoll begleitet. Immerhin: Zum Fontänefest wird es wieder Führungen durch das Pumpenhaus geben, die man nicht verpassen sollte.