Ilsenburg/DUR. - In Ilsenburg im Landkreis Harz ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Tierquäler. Eine Katze hatte am 25. April das Haus ihres 83 Jahre alten Besitzers in der Kroatenstraße verlassen und war nicht zurückgekehrt, so die Polizei.

Ilsenburg: Rentner findet verstümmelte Katze tot im Vorgarten

Am darauffolgenden Tag fand der Rentner das Tier ohne Kopf und Beine in seinem Vorgarten wieder, heißt es. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier dort abgelegt wurde. Bis heute seien die fehlenden Körperteile nicht wieder aufgetaucht.

Bei dem Kater handelt es sich laut den Beamten um eine Hauskatze mit rotweißem Fell.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Tierquälerei geben können. Wer die Tat beobachtet oder Teile der Katze gefunden hat, kann sich unter der Telefonnummer 03941/674293 beim Polizeirevier Harz melden.