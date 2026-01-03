Open Air oder im Saal: Das neue Jahr hält für Fans von Livemusik wieder jede Menge Konzert-Highlights bereit. Wer wo auftritt und für welches Konzert es Tickets gibt.

Nicht nur Roland Kaiser: Diese Stars kommen 2026 nach Halle

Roland Kaiser kommt im Sommer auf die Peißnitzbühne Halle. Für Schlager-Fans konnte es im gerade zu Ende gegangenen Jahr keine schönere Nachricht geben.

Halle (Saale)/MZ. - Für Schlagerfreunde war es die beste Nachricht im Herbst des gerade zu Ende gegangenen Jahres: Roland Kaiser kommt im Sommer 2026 nach Halle! Doch nicht nur Kaiser-Fans kommen im neuen Jahr voll auf ihre Kosten. Ob drinnen oder draußen, im Saal oder Open Air - viele internationale Stars geben sich in den kommenden Monaten auf Halles Konzertbühnen die Ehre.