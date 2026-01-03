Der Burgenlandkreis verzeichnete 2025 mehr Firmengründungen als -schließungen. Wieso die Kammern und eine Weißenfelser Unternehmensberaterin dennoch keine Freudensprünge machen.

Warum die Wirtschaft in Weißenfels und Umgebung weiter unter Druck steht

Katrin Jährling-Fricke berät Unternehmen in ihrem Büro in der Weißenfelser Promenade und digital.

Weißenfels/MZ. - Wie ist es der Wirtschaft im Burgenlandkreis im vergangenen Jahr ergangen? Der Blick auf die nackten Zahlen sieht zumindest in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen erst einmal positiv aus. Zwar kann die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) vorerst nur Zahlen bis Ende September liefern, seit Beginn des Jahres 2025 bis dahin habe es aber 706 Gewerbeanmeldungen im Kreis gegeben. Dem hätten im selben Zeitraum 539 Gewerbeabmeldungen gegenübergestanden. Bereits in den Vorjahren habe es einen positiven Saldo gegeben.