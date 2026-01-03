Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau hat einen aktuellen Report zur Dienstleistungswirtschaft vorgelegt. In welchen Bereichen die Branche in MSH besonders stark wächst.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Die Dienstleistungsbranche boomt im südlichen Sachsen-Anhalt. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau ist die Zahl der Unternehmen in diesem Bereich seit 2018 um mehr als drei Prozent gestiegen. Ende 2024 hätten rund 27.000 Dienstleistungsunternehmen der IHK angehört – das sei mehr als die Hälfte aller Mitgliedsunternehmen. Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz entwickelt sich die Branche weiter positiv.