  4. Aktuelle Zahlen der Industrie- und Handelskammer: Dienstleistungsbranche in Mansfeld-Südharz entwickelt sich positiv

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau hat einen aktuellen Report zur Dienstleistungswirtschaft vorgelegt. In welchen Bereichen die Branche in MSH besonders stark wächst.

Von Jörg Müller 03.01.2026, 16:00
Die IHK-Geschäftsstelle in Sangerhausen.
Die IHK-Geschäftsstelle in Sangerhausen. (Foto: IHK Halle-Dessau)

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Die Dienstleistungsbranche boomt im südlichen Sachsen-Anhalt. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau ist die Zahl der Unternehmen in diesem Bereich seit 2018 um mehr als drei Prozent gestiegen. Ende 2024 hätten rund 27.000 Dienstleistungsunternehmen der IHK angehört – das sei mehr als die Hälfte aller Mitgliedsunternehmen. Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz entwickelt sich die Branche weiter positiv.