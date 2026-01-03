365 Tage, 365 Tiere: Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 3. Januar geht es um einen Mitbewohner, der sich gerne versteckt, aber eine überraschend wichtige Rolle hat.

Unter Steinplatten, Holzstapeln im Laubstreu oder Komposthaufen versteckt sich gerne dieser Mitbewohner der Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns wieder sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.