Wiegand schaffte das Event ab, Vogt führt es wieder ein: Die Stadt Halle lädt im Februar zu einem feierlichen Neujahrsempfang mit prominenten Gästen. Warum es auch Kritik an der teuren Veranstaltung gibt.

Sein Vorgänger hatte es abgeschafft - OB Vogt führt prestigeträchtige Veranstaltung wieder ein

So wurde früher gefeiert: Halles Neujahrsempfang 2012 im Steintor. Bernd Wiegand schaffte die Veranstaltung später ab. Sein Nachfolger Alexander Vogt will jetzt wieder feiern.

Halle (Saale)/MZ. - In der halleschen Stadtverwaltung soll es bald feierlich zugehen. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hatte vor seiner Wahl angekündigt, wieder ein bisschen mehr Glanz und Glamour in den Ratshof bringen zu wollen. Diese Ankündigung setzt er nun scheinbar um. Die Stadt plant für Februar zum ersten Mal seit mehreren Jahren einen großen abendlichen Empfang. Das sorgt nicht bei allen für Freude.