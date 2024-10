Die Universitätsmedizin und das Klinikum Halle planen ein neues Pandemieresilienz-Zentrum. Was in dem Gebäude alles entstehen soll und warum eine Brücke zur Klinik gebraucht wird.

Halle (Saale)/MZ. - An der unsichtbaren Grenze zwischen Weinbergcampus und Uniklinikum (UKH) in Kröllwitz soll in den nächsten Jahren ein spektakuläres neues Gebäude errichtet werden. Am Freitag hat das UKH den Siegerentwurf präsentiert, der aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen ist. Das neue zweiteilige Pandemieresilienz-Zentrum soll nicht nur Forschung und Lehre beherbergen, sondern den Weinbergcampus buchstäblich direkt mit dem Klinikum verbinden. Eine Fußgängerbrücke in 14 Metern Höhe machts möglich.