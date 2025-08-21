Mit einem Projekt auf dem Arsenalplatz laden die Behindertenbeauftragte Barbara Kaiser und der Verein Reso-Witt die Stadt zum Spielen ein.

Arsenalplatz Wittenberg wird zum Spielfeld: Das steckt hinter dem Förderprojekt

Auf dem Wittenberger Arsenalplatz befindet sich ein riesiges Spielfeld.

Wittenberg/MZ. - Wer Gesellschaftsspiele mag, kommt derzeit auf dem Wittenberger Arsenalplatz besonders auf seine Kosten. Seit vergangenem Donnerstag prangt hier ein XXL-Spielfeld. Initiiert haben das Projekt „Spielfeld Stadt“ die Behindertenbeauftragte des Landkreises Barbara Kaiser und Tobias Baumgarte vom Verein Reso-Witt für Jugend- und Straffälligenhilfe.