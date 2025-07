In Halle Bruckdorf startet ein neues Shopping-Format für Gruppen – mit Snacks, Sekt und persönlicher Beratung. Was hinter dem Event steckt, wer mitmachen kann und wann Shopping Queen dort gedreht hat.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn Daniela Bencze vom ersten „Freundinnen-Shopping“ in der Filiale Wiedemar erzählt, klingt das wie eine gute Erinnerung an einen runden Geburtstag. „Die Damen waren richtig am Kichern, haben sich durch Rollständer voller Kleidung probiert. Eine Dame hat zum 60. von ihrem Mann den Auftrag bekommen, sich etwas bis zu 2.000 Euro auszusuchen. Ganze Outfits haben die Frauen zusammengestellt.“