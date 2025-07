Am Mittwoch blieben Tausende Bewohner der Ortschaften von Leuna und Schkopau einen halben Tag lang ohne frisches Trinkwasser. Warum es keine zweite Leitung als Reserve gibt und wieso die Region dort kein Einzelfall ist.

Nach Havarie bei Leuna: Warum es in der Region keine zweite Leitung gibt

Leuna/Schkopau/MZ. - Einen halben Tag lang waren die Bewohner von zahlreichen Ortsteilen von Leuna und Schkopau am Mittwoch ohne frisches Trinkwasser. Der Grund: Am Morgen war die Hauptversorgungsleitung des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg, die Trinkwasser aus der Rappbodetalsperre in Richtung der Auedörfer transportiert, nahe Friedensdorf havariert.