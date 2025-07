Chaos in Kfz-Zulassungensstellen

WEISSENFELS/NAUMBURG/MZ. - Lange Schlangen, genervte Gesichter. Das Warten in der Kfz-Zulassungsstelle in Naumburg nimmt weiterhin kein Ende. Ursache sind Schließung der Außenstellen in Weißenfels und Zeitz wegen krankheitsbedingten Personalausfällen und einer erfolgten Software-Umstellung. Dies stelltFahrzeughalter und Autohändler vor eine Geduldsprobe. Doch auch die Mitarbeiter der Behörde schlagen offenkundig wegen Überlastung Alarm.