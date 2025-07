Serie: Die „Freizeitmacher“ in Sachsen-Anhalt Wie eine versunkene Junkers Ju52 aus dem Matsch in Norwegen zurück nach Dessau kam

Der Pilot Gerd Fucke hält das Technikmuseum „Hugo Junkers“ in Dessau am Laufen. Hier gibt es Luftfahrtgeschichte zum Anfassen - und ein einst versunkenes Ju52-Flugzeug, das Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in Norwegen geborgen wurde.