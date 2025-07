Mehr Sicherheit für Bernburgs Schüler - hier investiert die Stadt Millionen Euro

Die Stadt Bernburg investiert Millionen in ihrer fünf Grundschulen. Was in den Sommerferien gerade gebaut wird und auf welche Einschränkungen man sich einstellen muss.

Bernburg/MZ. - Nichts mit quirligen Kindergesprächen. An der Diesterweggrundschule in der Bernburger Talstadt dröhnen stattdessen die Motoren von Bohrern. Folien hängen in den Fluren, um den aufgewirbelten Staub so gut es geht von den Klassenräumen fernzuhalten.