Action in Halle-Neustadt Neuer Laden im Saale-Center eröffnet am Samstag
Der Discounter „Action“ eröffnet ein neues Geschäft in Halle-Neustadt. Es ist bereits die vierte hallesche Filiale.
28.11.2025, 21:15
Halle (Saale)/MZ. - Im oberen Stockwerk des Einkaufszentrums „Saale-Center“ am Rennbahnring in Halle-Neustadt hat sich etwas getan. Seit einigen Wochen schon wurde eingeräumt - am Samstag nun ist die feierliche Eröffnung. Der Non-Food-Discounter „Action“ ist eingezogen.
Es ist bereits die vierte hallesche Filiale der niederländischen Einzelhandelskette. Auf über 1.000 Quadratmetern werden in Neustadt unter anderem Haushalts- und Dekoartikel angeboten.
Das Saale-Center wurde 1994 eröffnet. Es bietet derzeit 25 Geschäften und Praxen Platz.