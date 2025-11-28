weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Action in Halle-Neustadt: Neuer Laden im Saale-Center eröffnet am Samstag

Der Discounter „Action“ eröffnet ein neues Geschäft in Halle-Neustadt. Es ist bereits die vierte hallesche Filiale.

Von Jonas Nayda 28.11.2025, 21:15
Im Saale-Center in Halle-Neustadt eröffnet am Samstag ein neues Geschäft.
Im Saale-Center in Halle-Neustadt eröffnet am Samstag ein neues Geschäft. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Im oberen Stockwerk des Einkaufszentrums „Saale-Center“ am Rennbahnring in Halle-Neustadt hat sich etwas getan. Seit einigen Wochen schon wurde eingeräumt - am Samstag nun ist die feierliche Eröffnung. Der Non-Food-Discounter „Action“ ist eingezogen.

Es ist bereits die vierte hallesche Filiale der niederländischen Einzelhandelskette. Auf über 1.000 Quadratmetern werden in Neustadt unter anderem Haushalts- und Dekoartikel angeboten.

Das Saale-Center wurde 1994 eröffnet. Es bietet derzeit 25 Geschäften und Praxen Platz.