Zum Abschied der Benefizreihe „Weihnachten im Stall“ lädt Familie Schulz am Samstag auf das Klostergut Mößlitz ein. Zum letzten Mal.

Ohne Tiere, aber für den guten Zweck: Warum beliebtes Adventsfest im Klostergut Mößlitz vor dem Aus steht

Der Blick in den Stall gehörte früher zu den Momenten, die das Fest „Weihnachten im Stall“ auf dem Klostergut in Mößlitz geprägt haben.

Mösslitz/MZ. - Ohne Stall und ohne Tiere – so beginnt in diesem Jahr das letzte „Weihnachten im Stall“ auf dem Klostergut Mößlitz. Am Samstag lädt Familie Schulz von 14 bis 18 Uhr ein letztes Mal zu ihrem Benefiznachmittag ein. Elf Jahre lang gehörte das Fest für viele Menschen aus Zörbig und den umliegenden Dörfern fest zur Adventszeit dazu.