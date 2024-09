Das Hühnermanhattan in der Hordorfer Straße steht vor einem Betreiberwechsel. Club-Chef Gabriel Machemer zieht sich zurück, verschwindet aber nicht. Er wohnt schließlich nebenan.

Ausgehen in Halle

Halle (Saale)/MZ - „Ich will nicht mehr Getränkekisten schleppen“, sagt Gabriel Machemer. Das hat er in seinen rund 20 Jahren als Betreiber des halleschen Clubs Hühnermanhattan oft genug getan. Dass er sich nun zurückzieht, habe aber viele Gründe, so der 46-Jährige.