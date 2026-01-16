Anfassen und aufheben statt wegschauen: In Halle will sich eine Initiative gründen, die das gemeinsame Müllsammeln zum Ziel hat.

Nach Vorbild von New York: Halle soll „Trash-Club“ zum Müllsammeln bekommen

Bald auch in Halle? Ein „Trash-Club“ soll zum gemeinsamen Müllsammeln gegründet werden.

Halle (Saale)/MZ/AR - In der Geiststraße 58 in Halle startet eine neue Müllsammel-Initiative. Am Freitag, 16. Januar, beginnt um 16.30 Uhr im „Welcome-Treff“ das Gründungstreffen für einen „Trash-Club“, eine Mitmach-Gruppe zum gemeinsamen Müllsammeln. Eingeladen sind alle Interessierten; Unterstützer werden gesucht.

Geplant sind kurze, regelmäßige Aufräumrunden mit festen Terminen, angelehnt an ein Vorbild aus New York. gemeinsam losgehen, in überschaubarer Zeit Müll sammeln, danach Austausch. Als Arbeitstitel nennt das Team das Motto „Pick & Plausch“. „Wir haben einen dreifachen Effekt: ins Gespräch kommen, Spaß und eine saubere Umwelt“, sagt das Orga-Team.

Besprochen werden Ablauf, Material und Entsorgung, Sicherheitsfragen sowie Treffpunkte, Routen und bekannte Stellen mit viel Müll. Ziel ist ein Termin für den Start.