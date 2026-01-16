In den Sommerferien findet für Kids von fünf bis 16 Jahren auf dem Platz von Rotation Aschersleben ein fünftägiges Fußball-Camp statt. Was die Teilnehmer erwartet und wie man teilnehmen kann.

Das Fußball-Camp findet in Aschersleben vom 6. bis 10. Juli 2026 statt.

Aschersleben/MZ/ai - Sportbegeisterte junge Ascherslebener dürfen sich während der diesjährigen Sommerferien auf eine Premiere freuen: Erstmals findet vom 6. bis 10. Juli ein Ferien-Fußball-Camp mit dem ehemaligen Profi Steffen Karl statt. Der stand seinerzeit unter anderem für Borussia Dortmund und Manchester City auf dem Platz. Bei der fünftägigen Veranstaltung für Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahren wird neben Karl unter anderem auch Dariusz Wosz, ebenfalls früherer Bundesligaspieler und Trainer, dabei sein.