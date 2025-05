Attacke mit drei Verletzten Nach Messer-Angriff in Halle: Gewerkschaft der Polizei fordert bessere Schutzausrüstung

Der Messerangriff mit drei Verletzten in Halle löst eine Debatte über Sicherheit in Sachsen-Anhalt aus: Sollen Polizisten im Einsatz besser geschützt werden? Die MZ zeigt die neuesten Entwicklungen in dem Fall.