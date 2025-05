„More Than Words“ ist die Familienband von Stefanie Hertel (von links), Lanny Lanner und Johanna Mross

Neinstedt/MZ/son. - Da staunen selbst die Organisatoren: Etwa 4.000 Gäste waren am Sonntag zum 175. Jahresfest der Evangelischen Stiftung Neinstedt (ESN) gekommen, weitere mehr als 700 Besucher lauschten am Freitag den Musikgruppen beim Neinstedt Open Air.

Stargast dabei war die Gruppe „More Than Words“ – mit ihrer Familienband haben Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross eine große Fangemeinde aufgebaut. „Sie haben anschließend über eine Stunde Autogramme gegeben“, berichtet ESN-Sprecher Andreas Damm. Nichtsdestotrotz seien alle vier Gruppen Highlights beim Open Air gewesen.

Den Auftakt machte die inklusive Band „HARZ ATTACK“, die sich erst zu Beginn der Woche bei einem Bandcamp zusammengefunden hatte. Anschließend traten die inklusive Band „AnTon“ aus Bernburg und danach die Sambagruppe „Baraban“ aus Wernigerode auf.

Wer später noch Lust auf Tanzen hatte, kam bei Profi-DJ Luke und Hobby-DJ Ronny auf seine Kosten. Letzterer lebt im Elisabethstift, ein ESN-Wohnangebot für Menschen mit schweren geistigen und mehrfachen Behinderungen, und legt mit Leib und Seele Musik auf.

Zwei Tage später stand das Jubiläumsjahresfest unter dem Motto „Vertraut auf das Gute“. Los ging es mit einem Gottesdienst; die Predigt hielt der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer.

Anschließend gab es ein buntes Bühnenprogramm, an Marktständen gab es Einblicken in die Stiftungsarbeit, ein Seifenblasenkünstler sorgte für magische Momente, und der Auftritt der Spielleute des SV Gernrode begeisterte das Publikum. Auf der Partnermeile präsentierten Firmen aus der Region ihre Zusammenarbeit mit der Stiftung. Für Kinder gab es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mitmachaktionen, und die Feuerwehren aus Neinstedt und Stecklenberg sorgten für Verpflegung.